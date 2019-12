Giancarlo Di Risio morto | il manager della moda aveva 63 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lutto nel mondo: ilDi, 63, èa causa di una malattia contro cui combatteva da tempo. Di, nella sua carriera,guidato Ittierre nel periodo in cui il gruppo fondato da Tonino Perna ed era tra i protagonisti del tessile-italiano. In seguito era stato direttore generale di Versace. Nato a Pettoranello di Molise, in provincia di Isernia,Di, mosse i suoi primi passi nel 1980, comenel gruppo Same Lamborghini. Dal 1984 al 1986, lavorò come consulente alla Executive marketing group. Nel 1994 divenne ad del gruppo Ittierre dove, in qualità di amministratore delegatoIttierre di Isernia, contribuì a sviluppare il business delle linee più giovani per marchi di design come Versace, Trussardi, Roberto Cavalli e Dolce&Gabbana negliNovanta. Ittierre è stato il pioniere dell’idea dei jeans di ...

