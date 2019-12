Gemma dorme con Juan Luis e scatta il panico | colpo di scena | a consolarla è Tina

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Potrebbe essere una svolta decisiva nel corteggiamento diGalgani da parte diCiano. Fino ad ora tra la Dama più famosa della storia del Trono Over e l’argentino si è svolto tutto su un livello molto platonico. L’interesse tra i due cresceva di giorno in giorno, ma come si rimanda un piacere, entrambi hanno evitato finché potevano la prima mossa. Ora però stando ad alcune indiscrezioni, pare che la Dama Bianca e il bel cavaliere abbiano dormito insieme a Torino. Semplicemente dormito. Eppure, lei dopo quella notte è stata assalita dai dubbi, innescando una nuova fase di. Edi, apare sia arrivata la nemica di sempre,Cipollari., una notte conA lanciare l’indiscrezione avanzando le anticipazioni è il sito IlVicoloDelleNews. Pare chesia rimasta al quanto turbata dal fatto che il suo corteggiatore...

Simona33447585 : Uan è fin troppo sgamabile, solo Gemma dorme in piedi .... #uominiedonne - Biancan12240730 : #uominedonne. Jaun Luis è sempre stanco perché spara tutte le sue cartucce con altre donne e qu… - CuoreDiPanda : Povero Juan, Gemma non lo lascia in pace nemmeno 5 minuti, lo guarda mentre dorme, lo accompagna al treno, lo chiam… -