Dl Fisco | le misure da lotta evasione a Rc auto e Tampon tax Stretta sugli appalti e

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)sui contanti e sulle compensazioni fiscali, nuoveper il contrasto all'con un pacchetto concentrato sul mercato dei carburanti, interventi su giochi,, Rce sulla fatturazione elettronica. Sono alcune delleprencipali contenute nel decreto fiscale, convertito in legge dal Senato. Sul provvedimento, che scadeva il prossimo 25 dicembre, il governo ha incassato la seconda fiducia in due giorni a Palazzo Madama, dopo quella ottenuta lunedì sulla legge di bilancio, con 166 voti favorevoli e 122 voti contrari. Il testo è arrivato al Senato 'blindato' dopo la prima lettura della Camera. Nel corso dell'esame a Montecitorio sono saltate diverse norme come l'allargamento della platea di contribuenti che possono presentare il 730, il bonus airbag per le moto, il rinvio dell'applicazione dello 'Spazzacorrotti' alle fondazioni politiche.La prima parte ...

