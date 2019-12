Caso nave Gregoretti | Salvini | “Rischio fino a 15 anni di carcere Una vergogna”

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019): “Rischioa 15di” Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al presidente del Senato l’autorizzazione a procedere per sequestro di persona nei confronti di Matteo, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno. La vicenda è relativa al blocco dellacon 131 migranti a bordo avvenuto a luglio 2019. A rivelarlo è stato lo stesso, ospite della trasmissione ‘Fuori dal Coro’ di Rete Quattro condotta da Mario Giordano. Il leader della Lega ha detto che rischia “a 15di” per illegato alladella Guardia Costiera. “Ritengo che sia una vergogna che un ministro venga processato per aver fatto l’interesse del suo Paese” ha aggiunto, mostrando la lettera firmata da Nicola La Mantia che, insieme a Sandra ...

ManuelaBellipan : RT @LGmarangon: #diciotto12FR come il caso diciotti è arrivata al Senato la richiesta di autorizzazione a procedere per l'identico caso d… - eleonor31151952 : RT @LGmarangon: #diciotto12FR come il caso diciotti è arrivata al Senato la richiesta di autorizzazione a procedere per l'identico caso d… - G_Chinellato : I giudici mirano ad abbattere il nemico politico nel caso specifico #Salvini @matteosalvinimi e #Lega occhio il p… -