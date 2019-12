Wanda Nara e i consigli sessuali di Conte | «Dovrei farlo prima della partita»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) La moglie e agente di Icardi,, ha commentato idel tecnico dell’InterNel corsosua intervista a CR4 – La Repubblica delle donne,ha parlato dei suggerimentidi Antonio: «Non saprei cosa dire,provare a». «Mauro è molto professionale edi giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere», ha detto la moglie e agente di Icardi. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : La confessione di Wanda Nara: 'Il mio figlio più piccolo tifa Juventus, dirlo prima sarebbe stato sconveniente' ?? - Sport_Mediaset : #WandaNara: 'Niente sesso con #Icardi prima delle partite. 'Non so chi sia stato a cacciarlo dall'#Inter, è andato… - Gazzetta_it : .@WandaNara: '#Icardi è andato in una squadra più importante...' #Psg -