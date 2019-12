Una bufala il comunicato ASCOM sui portachiavi in regalo? Microchip alla ribalta

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ci tocca ritornare ancora una volta sulladelsuiregalati in parcheggi o altri luoghi pubblici. In effetti non è la prima volta che sulle pagine di OM si affronta la specifica catena e forse non sarà neanche l'ultima. Sta di fatto che la presunta nota ufficiale dell'associazione sta girando all'impazzata sui social, in particolare su Facebook e per questo motivo va subito identificata come fake news, soprattutto per non crearermismi. Ilche magari più di qualcuno si sarà trovato sulla bacheca Facebook non è veritiero ma è già stato diramato a più riprese nel 2017 e poi nel 2018. Come conseguenza, dunque, ciò che viene raccontato nella nota non è vero. Non esistono persone che nei parcheggi regalanoconin grado di monitorare la posizione dell'ignara vittima. Secondo la catena si tratterebbe di un ...

