Serie A | è bagarre a tre per lo Scudetto | classifica sempre più ‘corta’ | i precedenti a

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Spettacolo garantito inA per la lotta. Ormai da inizio stagione Inter e Juventus si stanno scambiando la vetta della, come due ciclisti che a turno si sorpassano per mantenere l’andatura, in attesa di avvicinarsi al traguardo e tentare la volata decisiva. Eppure dalle retrovie una terza rivale ha accorciato le distanze, la Lazio si è fatta sotto prepotentemente e ha iniziato a mettere il fiato sul collo. Il duello è così diventato un triello con ben tre compagini nello spazio di tre punti. Una corsa che si preannuncia appassionante e anche abbastanza inedita a questo punto del campionato. Spesso negli ultimi anni la ‘Vecchia Signora’ già a fine girone d’andata aveva preso il distacco dalle altre inseguitrici, con massimo una squadra capace di tenerle il passo. Oggi invece nulla appare deciso, anzi Inter e Lazio hanno dimostrato di ...

FrattinoMarco : RT @mirkotwitta: A qualificazione acquisita,penso che l’avvicendamento di Ancelotti sarebbe un clamoroso autogol! Nessun tecnico garantisce… - mirkotwitta : A qualificazione acquisita,penso che l’avvicendamento di Ancelotti sarebbe un clamoroso autogol! Nessun tecnico gar… -