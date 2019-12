Sergio Vessicchio attacca Barbara d’Urso | lei chiarisce | “Non sono stata radiata”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 17 dicembre 2019)d’Ursota pesantemente da, la conduttrice replica alle accuse e lo saluta indignata È andata in onda ieri 16 dicembre su Canale 5 una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso, durante la quale è scoppiato un acceso litigio trad’Urso e il giornalista sportivo, ospite in collegamento durante la puntata.è stato radiato dall’Ordine dei Giornalisti per aver detto alcune frasi di stampo sessista nei confronti di una donna arbitro. Ieri a Live hato la d’Urso dicendo: “, anche tu sei radiata dall’ordine dei giornalisti. Sei. Immediata èla risposta di Barbarella, su tutte le furie si è scagliata contro il giornalista dicendo: “Silenzio. E rispetta la padrona di casa perché sei a casa mia. Primo, io avevo il tesserino da giornalista, mi è stato riconsegnato perché facevo ...

trash_italiano : Sergio Vessicchio attacca Barbara D'Urso: ecco cosa si sono detti #noneladurso - DextertheB : Prendere le parti di Sergio Vessicchio significa prendere le parti del sessismo, della violenza verbale e del masch… - coscienzavigile : RT @settvvallo: Agropoli, Sergio Vessicchio va dalla D’Urso: lite e offese in Tv -