Sci alpino | Nadia Fanchini è diventata mamma del piccolo Alessandro

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una notizia lieta arriva dal sito della FISI. E’ nato, figlio di Devid Salvadori, allenatore responsabile delle discipline tecniche maschili della Coppa Europa, e della sciatrice azzurra. Fiocco azzurro per loro e pargolo in ottima salute (peso di 3,3 kg) al pari della. Una soddisfazione immensa per entrambi e in particolare perche, per questo, ha dovuto rinunciare alla stagione di Coppa del Mondo: “Mi sembrerà strano non essere al cancelletto di partenza. Diventareperò era il sogno della mia vita, mi attende una nuova sfida“, così aveva dichiarato l’atleta azzurra. Una felicità indescrivibile, quindi, per una ragazza che ha dovuto spesso fare i conti con gli infortuni nella sua carriera, che tanto l’hanno condizionata dal punto di vista dei risultati. Indubbiamente questo evento le regala la giusta ...

