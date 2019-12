Sardine | parla padre Alex Zanotelli | “Scossa una società addormentata”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sceso in piazza con lea Napoli lo scorso 7 dicembre,sostiene che questo movimento può “togliere il fiato all’estrema destra”. Il Movimento dellecontinua sempre di più a farre di sè. E uno dei tanti personaggi che ha deciso di avvicinarsi a questo movimento è. … L'articolo: “Scossa unaaddormentata” proviene da www.meteoweek.com.

Noiconsalvini : A Ferrara, un mare di gente per la nostra candidata Lucia #Borgonzoni e Matteo Salvini. Altro che sardine, qui si p… - ntoniom72 : RT @rosariograsso81: Domani 3500 operai del l’Ilva andranno in cassa integrazione, per 3500 persone comincerà un calvario, senza lavoro e s… - Diabolikart : RT @rosariograsso81: Domani 3500 operai del l’Ilva andranno in cassa integrazione, per 3500 persone comincerà un calvario, senza lavoro e s… -