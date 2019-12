Sardine | i 6 punti del programma e quel verbo che ‘stona’

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) La fase 2 può iniziare. Dopo più di tre ore di conclave, a Roma, a cui hanno partecipato i 150 coordinatori delle 113 piazze d’Italia dove lehanno manifestato dal 14 novembre ad oggi, sono state prese le prime decisioni su cosa fare a gennaio, alla ripresa dopo la pausa natalizia. Primo obiettivo del: le regionali in Emilia Romagna e Calabria del 26 del mese. Lesono pronte: «Ma non faremo un partito e non ci sarà una candidatura. Continueremo a riempire le piazze e a lanciare i nostri messaggi di antifascismo, antirazzismo, contro l’odio verbale e per arginare Salvini, diciamolo chiaramente», ha annunciato Grazia De Sario, delledi Barletta. «Non ci saranno comunque partiti e non ci saranno liste civiche in Emilia Romagna. Sicuramente appoggeremo le liste di sinistra, ognuno nella sua libertà», ha continuato la coordinatrice pugliese. LEGGI ANCHE: ...

