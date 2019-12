Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019)è una bellissima cagnolona bianca che era stata abbandonata dal suo padrone in una strada desolata in America. La povera, sola e abbandonata, era probabilmente da giorni in quella strada senza né cibo né acqua in quanto la strada era molto lontana dalla città enon era in grado di procacciarsi del cibo perché era sempre stata un cane domestico. Improvvisamente, David, un ragazzo che faceva quella strada tutti i giorni, verso mezzanotte stava tornando a casa da una cena che aveva fatto in città e si trovòdavanti. David si fermò con la macchina per prestare soccorso a, in quanto la vedeva smarrita e terrorizzata. Le diede dell’acqua e provò a calmarla,riempì di bacetti David, e alla fine la caricò in auto e la portò con lui perchè sapeva che non sarebbe sopravvissuta a lungo su quella strada. ...

erretti42 : “ Un usignolo straziato dall'amore canta sul Tuo corpo giardino di rose che ho colto I nostri cuori pendono uniti d… - Arnilda27 : RT @Blackpinkitaly2: LE #Blackpink in un intervista :Il 2020 arriverà presto.Quali desideri speri di raggiungere il prossimo anno? JISOO:… - Robi1209 : RT @LuciaTassan: Più in là ci aspettano le foglie morte; fermiamoci: qui c'è profumo di rose. Basta che tu non respiri perché il futuro mu… -