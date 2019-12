Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) È stato il piddino Matteo Orfini a commentare al meglio l’intervento di Matteoal Senato sulle patologie assurde del finanziamento ai partiti. Ha lodato le parole dell’ex premier, che meriterebbero di essere discusse e approfondite “ma non capiterà perché come al solito sarà tutto pro o contro, a prescindere dal merito. Peccato”.Infatti, dopo il discorso dial Senato è calato il silenzio. Malgrado vi sia stato un inaspettato, e imprevisto, apprezzamento dalla parte più liberal dei commentatori. Ma visto che l’ha detto quell’antipaticone di, la si lascia cadere lì. Meglio girare pagina.Giorni fa ho trovato exani rimasti nel Pd. Tutto uno sbracciarsi nel dirmi cheaveva sbagliato ad andarsene, che mai e poi mai avrebbero pensato che lasciasse il Pd. Gli ho chiesto loro: ...

HuffPostItalia : Renzi, l’antipatico inascoltato - hirtbello : @mariotoscana196 Per me è controproducente l'atteggiamento dei renziani aggressivi. Mi rendono antipatico Renzi che… - milemingozzi : @BenitoGiorgio @welikeduel Renzi io non l'ho mai votato. Mi è antipatico ha un grosso problema di ego. Al pari di S… -