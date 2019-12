Prete ucciso a Trieste | Don Paolo Piccoli si difende | “Per i pm avrei ucciso per due

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Donsidopo la sentenza di primo grado della Corte d'Assise diche lo ha visto condannato a 21 anni e sei mesi di reclusione per avermonsignor Giuseppe Rocco. "Perché maidovuto buttare 43 anni di vita religiosa per una catenina e due bomboniere?" si chiede ilche resta ibero in attesa del processo di appello.

giornalettismo : #DonEduardoLorenzo, prete 59enne riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori della sua parrocchia, si è ucci… - vincecamaggio : Prete ucciso a Trieste, la difesa del sacerdote condannato: ‘Nessuna prova contro di me’ - NotizieVeloci : RT @giornalettismo: #DonEduardoLorenzo, prete 59enne riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori della sua parrocchia, si è ucciso a… -