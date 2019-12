Leogrande entra in Alitalia: "Sono uno che non fa disastri" (Di martedì 17 dicembre 2019) Oltre a Delta e Lufthansa, anche Air France gira sopra all’Alitalia ferita. Il cui destino è affidato a Giuseppe Leogrande, il nuovo commissario designato dal Governo che domani farà il suo ingresso in azienda e si presenta così: “Chi mi conosce sa che non faccio disastri”.Alitalia, poi Alitalia Lai, linee aeree italiane, quindi Alitalia Cai, Compagnia aerea italiana e successivamente Alitalia Sai, società aerea italiana. Tutte finite in malora, a bruciare soldi. In attesa di sapere quale nome sceglierà per ristrutturare e vendere l’ex compagnia di bandiera da due anni in amministrazione straordinaria e senza un partner, l’avvocato bolognese si presenta come “esperto di gestione di imprese in stato patologico”.Il decreto con cui Sono stati rimandati a casa Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari, ...

