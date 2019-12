Lauro | spaccio di stupefacenti | i carabinieri denunciano due giovani

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – Detenzione ai fini didi sostanza stupefacente: è l’accusa di cui dovranno rispondere due, entrambi poco più che ventenni. I fatti si sono svolti in serata nella villa comunale di: la pattuglia della locale Stazione, notato il fare sospetto di duedel posto, già noti alle forze dell’ordine e ritenuti di possibile interesse nella lotta alla droga, ha deciso di procedere al controllo. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito dell’immediata perquisizione che i: l’attività permetteva di rinvenire complessivamente circa 8 grammi di hashish e 1,5 di crack. Condotti in Caserma per i successivi accertamenti, alla luce delle evidenze emerse, a carico dei predetti è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 ...

