La d' Urso zittisce Vessicchio in diretta | Salutame a soreta | chiudete tutto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Paola Francioni Una Barbara d'inedita ha perso le staffe a Live e, all'ennesima offesa di Sergio, radiato dall'albo dei gironalisti per sessimo, ha sbottato Scontro acceso tra Barbara d'e Sergiodurante l'ultima puntata della stagione di Live – Non è la d', con la conduttrice che è salita in cattedra per far valere le sue ragioni, ricevendo la standing ovation del pubblico, sia da casa che sui social. Il giornalista, radiato dall'albo dopo alcune sue affermazioni ritenute sessiste e violente nei confronti delle donne, è stato ospite della conduttrice durante il match incentrato sulle discriminazioni nei confronti delle donne. Sergioè salito agli onori delle cronache per una telecronaca ritenuta offensiva nei confronti delle donne. "È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società ...

na1bsel : RT @EmyMarotta: Ma la D'urso quando zittisce quel misogino di Mughini? Pagina vergognosa di tv.. #noneladurso - EmyMarotta : Ma la D'urso quando zittisce quel misogino di Mughini? Pagina vergognosa di tv.. #noneladurso -