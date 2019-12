Kate in tv | William mi ha conquistata con un piatto di spaghetti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sandra Rondini Ospiti in tv di uno special natalizio tenuto dalla chef Mary Berry, i Duchi di Cambridge hanno rivelato divertenti aneddoti sulla loro storia d'amore e sui loro tre bambini Ospiti in tv dello special natalizio "A Berry Royal Christmas", i Duchi di Cambridge hanno parlato della loro passione per la cucina, conche ha rivelato alla famosa stella dell’edizione inglese del programma "Bake Off", Mary Berry, qual è stato ilche suo maritole ha cucinato per conquistare il suo cuore, mettendosi ai fornelli per la prima volta. I due, com’è noto, si sono conosciuti all’università di St. Andrews, continuando a frequentarsi per più di dieci anni fino a prendere finalmente la decisione di sposarsi e metter su famiglia. "Mi ha invitata a cena da lui e mi ha preparato unitaliano, deglialla bolognese", ha raccontatocon un velo di ...

