Journey To The Savage Planet - prova

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) CheTo Thefosse un videogioco interessante lo avevamo già capito a luglio quando, in occasione dell'E3 di Los Angeles, avevamo avuto il primo contatto con questo progetto. A distanza di qualche mese da quell'incontro e a circa 40 giorni dalla sua uscita ufficiale siamo tornati ad esplorare la colorata superficie di... un pianeta sconosciuto! Il tutto grazie ai potenti mezzi della Kindred Aerospace, nientemeno che la quarta migliore compagnia di esplorazione spaziale di tutto l'universo!Poco importa se il riconoscimento è stato coniato dalla azienda stessa o se sono solo quattro gli operatori che spostano merci e cose nello spazio. L'efficiente Javelin ci ha portato senza indugi a destinazione e ci ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per portare a termine la missione. O quasi.In effetti sul Javelin c'è ben poco di quello che serve per esplorare il ...

Eurogamer_it : Con Journey To The Savage Planet 505 Games e Typhoon Studios ci portano a spasso in un gioco in stile Metroid Prime. - Kobe_Monkey : Se ieri non avete trovato la forza e la voglia di leggervi la mia anteprima (lascio comunque il link nel primo comm… - VentagliP : RT @giuseppeguari17: #VentagliDiParole #VentagliDiAvvento T.S. Eliot / Journey of the Magy Fu un freddo Avvento per noi Proprio il tempo… -