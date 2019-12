‘Io e l’Hiv presa in laboratorio durante la tesi’ Maxi causa di una studentessa a 2

Leggi la notizia su corriere

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il misterioso incidente neldi un centro europeo. Ma ora lei chiede giustizia: «Abbandonata dalle Università. Nessuna informazione sui rischi». E uno studio scientifico parla di «caso disturbante»

FrRonci : @adr1ano82 Un mio caro amico con molta superficialità e fiducia verso il suo ragazzo facendolo senza ha contratto l… - dersenart : Io ho imparato alle medie di avercelo e non vi dico quanto sono stato male. Fortuna che avevo la mia dottoressa lì… - AnnaMariaCastel : RT @LiberaNaty: @Federica989111 Kenya primo posto al mondo per l' HIV !! Che vogliono portare in piazza con le sardine ,questi ??? la IUS S… -