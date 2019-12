Infettata dall' Hiv in laboratorio durante la tesi | studentessa fa causa ai due atenei

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unaha contratto l’Hiv in undi un’Università europea, dove era impegnata alla preparazione della suadi laurea. La ragazza - rimasta nell’anonimato per privacy - si è decisa dopo 7 anni a portare in tribunale le due Università, quella italiana e quella straniera, alle quali chiede un risarcimento milionario. La tragica notizia le è arrivatale festività natalizie, attraverso i risultati di una semplice donazione sanguigna.“Ero felice — ricorda —, le feste trascorrevano meravigliosamente e con il mio ragazzo progettavamo il futuro”. Poi, all’improvviso, l’incubo. “Il giorno di Santo Stefano mi chiama il medico dell’ambulatorio. Mi dice: sei sieropositiva. Il mondo mi crolla addosso”Oggi si è decisa a parlare, e lo fae pagine del ...

