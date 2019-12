Il bug delle chat di gruppo su WhatsApp

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) (Foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) È stata scoperta una nuova vulnerabilità diche interessava le popolarissimedie che causava un crash dell’applicazione inviando un singolo messaggio nella conversazione collettiva. A darne annuncio sono stati i ricercatori di Check Point Software Technologies Ltd., principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale. Certo, per molteterribili come quella dei condomini oppure dei genitori degli studenti potrebbe anche essere un encomiabile atto eversivo quello di far crollare tutto, ma il problema dell’app usata da oltre un miliardo e mezzo di utenti non è affatto da sottovalutare e da prendere alla leggera. In molti casi, infatti, il crash ha causato un errore che non si è potuto correggere semplicemente riaprendo l’applicazione, ma è stato necessario disinstallare e ...

Bobe_bot : Bug in Chrome per Android cancella i dati delle altre app (Zeus News - Olimpo Informatico) - Casti_F : @milamalditesta @dantecorneli Sì ok ma se poi tu artista tiri fuori st'argomentazione è evidente quando è profondo… - PoloInfoIt : Bug in Chrome per Android cancella i dati delle altre app -