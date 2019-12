Giulio Regeni | il pm svela | “Torturato con calci | pugni e bastonate”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 17 dicembre 2019)torturato in Egitto prima di essere ucciso, fu colpito cone mazze. Il pm rivela come siano stati almeno quattro i depistaggi per coprire la sua morte. Il sostituto procuratore di Roma, Sergio Colaiocco, ha tenuto un’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta rivelando come siano almeno quattro i depistaggi messi in atto … L'articolo, il pm: “Torturato cone bastonate” proviene da www.meteoweek.com.

Tg3web : Dai lavori della Commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni emerge che il ricercatore è stato vittima di… - Corriere : «Giulio Regeni fu torturato in più fasi con calci, pugni e mazze. Poi ci sono stati c... - fattoquotidiano : Giulio Regeni, procuratori di Roma alla commissione d’inchiesta: “Ricercatore finito nella ragnatela dei servizi da… -