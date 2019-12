Frontale violentissimo tra una Punto e una 600: muore una donna, grave il marito (Di martedì 17 dicembre 2019) Ancora sangue sulle strade italiane, di nuovo un gravissimo incidente. Stavolta siamo in provincia di Pescara. Intorno alle 19 lungo la strada provinciale Santa Lucia, a Spoltore (Pescara), in prossimità del campo sportivo, si sono scontrate frontalmente una Fiat Seicento e una Fiat Punto. Nel violento impatto è deceduta una donna di 73 anni, G.S. In gravissime condizioni il marito P.C. 74 anni, alla guida della Seicento. Entrambi di Spoltore, stavano tornando a casa quando, stando a una prima ricostruzione, mentre viaggiavano da Spoltore verso Santa Lucia, sono stati travolti dalla Punto con due ragazzi di Cappelle sul Tavo (Pescara) a bordo che provenivano dalla direzione opposta. Sul posto 118, carabinieri e polizia municipale di Spoltore. Ha raggiunto il luogo dell’incidente anche il sindaco Luciano Di Lorito. Sabato a pochi chilometri di distanza ha perso la vita Lorenzo Giralico, ...

