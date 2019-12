Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il, sia pur prudente, cambio didel governo in Libia lo si coglie da un dettaglio. Quando Luigi Diincontra il generalec’è spazio per le foto e le dichiarazioni di rito. Ma i due bensi appartano per alcuni scambi riservati. Chi era presente racconta di un rapporto decollato subito. Quando il ministro degli Esteri ha domandato al suo interlocutore perché rifiutasse il dialogo con la controparte, il leader dei ribelli ha risposto lasciando per la prima volta uno spiraglio aperto: “Non lo rifiuto. Mi ci faccia pensare”. Un faccia a faccia che è arrivato a strappare una promessa:potrebbe ricambiare la visita, ed essere in Italia tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.Al suo competitor, il premier Al Serraj, il capo delle feluche ha ribadito l’appoggio all’esecutivo da lui guidato. I ...

HuffPostItalia : Di Maio fa un passo verso Haftar. E lui verrà presto a Roma - elazar_13 : @VittorioSgarbi Da mai col PD a Maio col PD il passo è breve. Mai dire Maio. - MAKEFREEUS : @Happy4Trigger @jacopogiliberto La CO2 è il gas più dannoso: se riuscissimo a bloccarne una parte cospicua sarebbe… -