Bolivia.Morales chiede voto trasparente

L'ex presidenteno Evo, in esilio in Argentina, ha chiesto alle Nazioni Unite l'invio indi una commissione internazionale che garantisca "lo svolgimento di elezioni libere e trasparenti". Dopo le dimissioni forzate die la sua partenza per l'esilio, il parlamentono ha varato a fine novembre una legge che convoca le elezioni presidenziali e legislative stabilendo che l'ex presidente non ha il diritto di essere candidato. La data delnon è stata ancora fissata.(Di martedì 17 dicembre 2019)