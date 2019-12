Sci alpino | sarà recuperato a Hinterstoder l’1 marzo il gigante cancellato in Val d’Isere

Contributo a sostegno dell’organizzazione di due gare di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a La Thuile : La Giunta regionale della Valle d’Aosta, su proposta dell’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali Laurent Viérin, ha

Sci alpino - Asja Zenere infortunata : si teme la rottura del crociato. Era pronta per il debutto in Coppa del Mondo : Asja Zenere si è infortunata pesantemente durante la seconda manche del gigante di Coppa Europa andato in scena ieri ad Andalo. La 23enne si trovava in testa dopo la prima manche e sembrava lanciata verso il suo primo successo nel circuito cadetto di sci alpino, puntava già all’esordio in Coppa del Mondo (domani a Courchevel) ma purtroppo è scivolata nella parte alta della pista e ha subito accusato dei problemi al ginocchio. La diagnosi ...

Sci alpino in tv - orari e programma della settimana 16-23 dicembre : Val Gardena e Alta Badia - il calendario completo : La settimana che precede il Natale si preannuncia davvero molto intensa e avvincente per tutti gli appassionati di sci alpino, la Coppa del Mondo offrirà infatti una mole importante di gare dal 16 al 23 dicembre. Si parte martedì 17 dicembre col gigante femminile di Courchevl, poi venerdì 20 dicembre l’imperdibile superG maschile in Val Gardena. Gli uomini saranno impegnati in Italia in questo fine settimana: sabato spazio alla discesa ...

Sci alpino - i promossi e rimandati della settimana : Goggia - Pinturault e Vlhova sugli scudi. Deludono Noel - Stuhec e Vinatzer : È tempo di mettere in archivio il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Gli uomini hanno vissuto un weekend dimezzato per colpa del forte vento e in Val d’Isere hanno potuto disputare solamente lo slalom di ieri. Il Circo Bianco al femminile, invece, era di scena a Sankt Moritz, dove abbiamo assistito alle vittorie di Sofia Goggia nel SuperG e Petra Vlhova nel Parallelo. Andiamo, quindi, a fare un bilancio di quello ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Ancora pochi giorni e sarà la Val Gardena la grande protagonista della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Sulla celebre Saslong andranno in scena, infatti, due prove veloci per quanto riguarda il Circo Bianco al maschile, che faranno da antipasto alla due-giorni della Val Badia che chiuderà la gare prima della pausa natalizia. Si partirà nella giornata di venerdì 20 con il supergigante alle ore 11.45, quindi sabato 21 tutta ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Francia in questa settimana. Dopo l’appuntamento il martedì con il gigante di Courchevel, nel fine settimana trasferimento in Val d’Isere dove sono in programma una discesa libera ed una combinata alpina. Di seguito il programma completo delle gare dI Val d’Isere, valevoli per la Coppa del Mondo femminili di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terzo gigante della stagione per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino ed appuntamento particolare a Courchevel, visto che si corre durante la settimana. Nell’ultima gara di Killington c’è stata una fantastica doppietta azzurra con la vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Le azzurre ci riproveranno e soprattutto Brignone è in una forma eccezionale come dimostra il secondo posto in super-G a St.Moritz dietro ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Goggia e Brignone da podio nella generale. Gross si ritrova in Val d’Isere : La seconda doppietta suggella un inizio di stagione eccezionale per lo sci italiano. A St.Moritz Sofia Goggia e Federica Brignone si sono prese i primi due gradini del podio, replicando un risultato già arrivato a Killington, quando in gigante vinse Marta Bassino sempre davanti ad una Brignone abbonata al secondo posto. Un uno-due che fa capire come l’Italia abbia due carte molto importanti in ottica podio nella classifica generale di ...

Sci alpino - orari e programma 16-23 dicembre : settimana pazzesca con Courchevel - Val Gardena - Val d’Isere e Alta Badia! : È già tempo di vacanze natalizie per la Coppa del Mondo 2019-2020? Assolutamente no. Il Circo Bianco, infatti, è ai nastri di partenza di una settimana quanto mai imperdibile e ricca di eventi. Saranno le donne ad aprire la scena nella giornata di martedì 17 dicembre con il gigante di Courchevel (Francia) prima di spostarti nella Val d’Isere per una discesa e una combinata, mentre fino a lunedì 23 dicembre sarà l’Italia la grande ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il gigante di Courchevel. Presente il tris d’assi Brignone-Bassino-Goggia : Un inizio da sogno per la Nazionale al femminile di sci alpino. L’obiettivo è quello di proseguire con questo entusiasmo e continuare a timbrare risultati. Dopo la trasferta svizzera a St. Moritz, il massimo circuito internazionale si sposta in Francia per il gigante di Courchevel, in programma il prossimo 17 dicembre. Una disciplina nella quale la squadra tricolore può ancora puntare in alto. Diramate le convocazioni per ...

Sci alpino - Pagelle 15 dicembre : Pinturault stellare - Vlhova impeccabile - bene Gross e Brignone - Kristoffersen risorge : Domenica davvero intensa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il Circo Bianco al maschile ha visto lo splendido trionfo di Alexis Pinturault nello slalom della Val d’Isere, mentre le donne hanno assistito al successo di Petra Vlhova nel Parallelo di Sankt Moritz. Due gare vibranti e ricche di spunti. I colori italiani hanno ben figurato, mentre alcuni atleti non hanno brillato. Andiamo, quindi, a consegnare le ...

Stefano Gross - Sci alpino : “Ho ritrovato la mia sciata - penso di meritarmi questo podio” : Stefano Gross torna sul podio di Coppa del Mondo di sci alpino per la prima volta da due anni a questa parte. Per l’azzurro è un risultato incredibile, che rappresenta un meritato riscatto dopo un periodo difficile. Il 3° posto odierno, oltretutto, è arrivato grazie a una grande rimonta, dato che nella prima manche era giunto solo 9°. Queste le parole di Gross, riportate sul sito della FISI, dopo il risultato odierno: ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Valentina Cillara Rossi sul podio nel gigante di Andalo : Elisa Moerzinger ha vinto il gigante femminile di Coppa Europa ad Andalo. L’austriaca ha guadagnato una posizione rispetto alla prima manche, imponendosi con 21 centesimi sulla norvegese Marte Monsen. Festeggia, però, anche l’Italia grazie al podio raggiunto da Valentina Cillara Rossi, che ha chiuso con un ritardo di 1.18 dalla vetta della classifica. Un gradino del podio che l’azzurra condividerà con la francese Doriane ...

Sci alpino - Petra Vlhova approfitta dell’assenza di Mikaela Shiffrin e vince il Parallelo di St. Moritz. Federica Brignone ottima sesta : Quando il gatto non c’è i topi ballano? Si potrebbe riassumere in questo modo il Parallelo di Sankt Moritz (Svizzera) ultimo appuntamento della tappa elvetica della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. La gara, infatti, non ha visto al via Mikaela Shiffrin, come già anticipato nella giornata di ieri, per cui per tutte le rivali si era aperta la grande chance di ben figurare in assenza della dominatrice statunitense. Ne ha approfittato ...