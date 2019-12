Salvini: evitata vergogna Stato pusher

Il leader della Legaringrazia la presidenza del Senato"a nome di tutte le comunità di recupero per aver evitato ladellospacciatore". Lo ha detto in Aula dopo la decisione di non ammettere le norme sulla cannabis all'interno della Manovra.poco prima era intervenuto sul caso della Valle d'Aosta il cui presidente Fosson-indagato per scambio elettorale politico mafioso- si è dimesso. "Elezioni subito in Valle d'Aosta", ha chiesto il leader leghista.(Di lunedì 16 dicembre 2019)