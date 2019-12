Sabatini | “Il problema a Napoli è il rapporto di Adl con i suoi collaboratori “

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il giornalista Mediaset Sandroè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la situazione in casa. Secondole cause principali risiedono neltra il presidente azzurro De Laurentiis e la sua rosa: “Chi vuole guidare un’azienda dovrebbe evitare di essere in continuo conflitto con i proprio. La cattiva stagione del è condizionata da questo aspetto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ancelotti-Everton – Il tecnico è arrivato in Inghilterra ULTIM’ORA SKY – Gli inglesi dell’Everton contattano Ancelotti VIDEO – Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due geni!” Mediaset annuncia: “, primo colpo di mercato: è fatta per giugno!” I dettagli Damiani: ”Vi presento Boubakary, interessa al” Champions League – Ilpesca il ...

AntoVitiello : Walter Sabatini esclude il #Bologna dalla corsa a #Ibrahimovic: 'Non verrà'. Si accende il duello tra #Milan e… - tuttosport : #Juve, #Dybala suona il piano e Oriana Sabatini canta | VIDEO ?? - Lollo0202 : RT @Cobretti_80: Sabatini e il suo sorrisetto di merda, umiliati da Pardo, era ora che qualcuno gli dicesse di piantarla di dir cagate. -