Non è l’Arena | il telefono di Red Ronnie svela la falsa diretta?

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il programma di Massimo Giletti in onda ogni domenica dalle ore 20.30 alle 00.55 circa, ha mostrato una falla in quella che dovrebbe essere una vera e propria. Grazie aldi Redinquadrato dalle telecamere si è scoperto infatti che, almeno nello scorso appuntamento, l’ultima parte del programma sembrava non essere in. L’orario del cellulare, infatti, segnava le ore 18.57. L’ultimo blocco di Non è l’Arena inizia precisamente alle 24.00, un orario ben preciso che permetterebbe di calcolare bene i tempi, anche nel caso in cui venisse mandato in onda un blocco registrato. Alcuni l’hanno cominciata a chiamare “strategia di Cenerentola“. Allora perché ogni volta che scatta la registrata continua ad esserci in sovrimpressione la dicitura “in”? E perché nella registrata si ostenta con orgoglio ...

