Manovra | Governo alla prova tra la fiducia al Senato e il vertice di maggioranza Boccia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ il giorno che potrebbe dare una svolta al futuro delConte 2. Affrontata e non ancora esaurita l’ultima emergenza – il salvataggio della Banca Popolare di Bari – l’esecutivo è chiamato a due prove campali, stress test sulle fondamenta e sulla ragione sociale: prima il voto disullaal– che al 16 dicembre è il primo giudizio del Parlamento sulla legge di Bilancio dei giallorossi -, poi undia Palazzo Chigi che dovrebbe essere il primo impulso a quella che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vuole come “agenda 2023“. Il primo capitolo in discussione sarà l’autonomia regionale: il ministro per gli Affari regionali Francescoha un testo pronto dopo l’accordo con i governatori, ma su questo punto ancora una volta è il M5s a rallentare, così com’era avvenuto ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Manovra, governo nel caos. La proposta ragionevole e generosa di @massimogara: gialloro… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ancora #manovra, ancora caos. Giallorossi negano, ma hanno sbagliato i conti: superbuco… - borghi_claudio : Sulla manovra stanno facendo DI TUTTO. Relatori che subemendano il governo che subemenda i relatori. Sono NEL PANIC… -