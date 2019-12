Luigi Mastroianni in lutto | morti due amici dell’ex tronista di Uomini e donne | ‘Mi fa

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In mezzo a tante story di serate in discoteca e giornate sulla nevesi prende qualche minuto di serietà per invitare i follower a riflettere su comportamenti pericolosi come quelli che hanno portato due suoia perdere la vita a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Il racconto diL’exdiinfatti spiega che nel weekend sonodue ragazzi molto giovani che lui conosceva: “Io vengo da Palagonia, un paese in provincia di Catania. Dico che sono di Catania, ma in realtà sono un ragazzo di paese. Dico Catania per semplificare il tutto. Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sonodue miei concittadini, due miei, diciamo persone che conosco. Essendo di zona conoscevo tutti…”. L’invito ai followerprosegue: “Sonoun ragazzo di 17 anni ...

