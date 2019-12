Little Big Planet Restiched in sviluppo su PC

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 16 dicembre 2019) No, Media Molecule non sta sviluppando un nuovoBige nemmeno portando i titoli precedenti su PC, allora che cos’èBig?In realtà, si tratta di un progetto amatoriale, remake o porting che dir si voglia, realizzato dal Team Trixel Creative, allo scopo sia di sviluppare un nuovo capitolo della serie che portare il gioco su PC, essendo esclusiva Playstation.Big: Nuovo capitolo e arrivo su PC Nato nel 2008 su PS3 e successivamente approdato anche su PSP, PSVITA e naturalmente PS4,Bigè stato messo a dormire a causa di Dreams, eppure c’è qualcuno che ha deciso di riportarlo alla luce. Un piccolo team di sviluppatori indipendenti e modder sta realizzando una versione PC, il quale proporrà non solo la modalità storia alla quale tutti i giocatori e fans di ...

GiulyAngelini92 : RT @mariobianchi18: Il #15dicembre 1890 moriva Toro Seduto. Nome datogli dal padre (in realtà non toro ma bisonte) prima era Tasso Saltante… - tech_gamingit : Little Big Planet arriva su PC con un progetto amatoriale è in sviluppo - oOShinobi777Oo : Little Big Planet arriva su PC con un progetto amatoriale è in sviluppo -