Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Indipendentemente dallo smartphone che usate, se vi è comodo scrivere mail, SMS e messaggi tramite swipe, ossia l’atto di formare le parole scorrendo il dito senza soluzione di continuità da una lettera all’altra, il merito è tutto di. Non è un caso infatti se l’app ha appenato i 500disul Google Play Store,ndo così di dirittodi. Sviluppata a partire dal 2010 da una startup chiamata TouchType, è sbarcata fin da subito su, giungendo poi nel 2014 anche su iOS, non appena Apple aprì al supporto per app di terze parti. Nel 2016 infine arriva l’acquisizione da parte di Microsoft che però ha l’intelligenza non solo di non snaturarla o di lasciarla morire, ma di continuarne attivamente lo sviluppo, conseguendo così un record dopo l’altro, fino al traguardo di questi giorni. Ora la ...

MatteoMarchini5 : La tastiera SwiftKey supera i 500 milioni di download e entra nella storia di Android - TutteLeNotizie : La tastiera SwiftKey supera i 500 milioni di download e entra nella storia di Android - AGVSTD : @yoongiberets come si chiama questa tastiera? io ho swiftkey e mi trovo un po' male -