Irama accusato di plagio alle Iene per la hit Nera Lui ribatte e mostra le

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Se è uno scherzo vi sta riuscendo malissimo”.è incredulo durante il servizio. La Iena Niccolò DeVitiis porta la testimonianza di un ragazzo, che sostdi esser stato plagiato dal cantante. La trasmissione non è nuova a scherzi del genere, per questonon gli dà molto peso. In questo caso, però, l’accusa pare essere reale. Visualizza questo post su InstagramQuesta canzone ricorda “” di @.plume. Ma è “Fuori tutto brilla” di @domenicodipuorto. Voi che dite, si somigliano? @divanoletto ha provato a fare chiarezza e farli incontrare!Un post condiviso da Le(@redazione) in data: 15 Dic 2019ore 3:05 PSTLa canzone in questione è “”. Domenico, nome del ragazzo, sostdi aver inviato una demo con la sua musica all’ex agenzia di, tre mesi prima ...

