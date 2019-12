‘Ho preso tre pizze in faccia…’ | Rudy Zerbi schiaffeggiato da una concorrente | imbarazzo

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sabato 14 dicembre, è andata in onda l’ultima puntata di ‘Tu sì que vales 2019‘. Tra i finalisti in gara anche Chiara Bosco, l’attrice specializzata nel genere horror. Anche stavolta l’artista nei panni di Nebula ha sortutti. Oltre che a spaventare Sabrina Ferilli nella sua ultima esibizione, haletteralmente a schiaffi. … L'articolo ‘Hotrein faccia…’:da unaa Tu si que Vales proviene da KontroKultura.

beppe_grillo : In Italia, quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ho preso alcune informazioni imp… - agorarai : 'Lavoro con Forza Italia e Fratelli d'Italia da mesi, come era successo per le comunali. Siamo stati derisi e ho pr… - nvisance : Ha detto anche che il fratello mi ha preso un regalo, e io come una scema non gli ho chiesto di dirmi almeno cos’er… -