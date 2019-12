Telethon in prime time | uno speciale Netflix venuto male

Leggi la notizia su blogo

Il titolo potrà sembrare ingeneroso: per anni ci siamo sorbiti maratonecon conduttori e ospiti muniti di sciarpa che ogni cinque minuti indicavano la cifra raggiunta dal totalizzatore, ovvero la serata conclusiva indi un charity show molto più charity che show.Da qualche tempo per fortuna la musica è cambiata e ne abbiamo avuto testimonianza stasera con l'appuntamento conclusivo del trentennale: al timone Antonella Clerici, rimasta in panchina per questa stagione tv se non per condurre la finale dello Zecchino d'Oro, che si è portata a casa una prova senza infamia e senza lode, ma rimane un volto riconoscibile e di garanzia.

