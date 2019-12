Syphon Filter | un tweet degli sviluppatori di Days Gone riaccende le speranze dei fan

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 15 dicembre 2019) Quando un franchise molto popolare sparisce lentamente dalle scene videoludiche, basta poco, anche solo un minimo accenno, perre ledei fan, perennemente in attesa del ritorno in grande stile di qualcosa che amavano anni addietro.Uno di questi franchise è sicuramente, una delle serie shooter-stealth a tema spionaggio più famose ai tempi della prima PlayStation e tutt'ora con un nutrito seguito di fan, sebbene l'ultimo capitolo pubblicato,: Logan's Shadow, risalga al lontano 2007.Con ben due generazioni di console alle spalle, un'apparizione come titolo PS4, se non addirittura PS5, con le migliorie grafiche e di gameplay rese possibili dalle moderne tecnologie, sconvolgerebbe e renderebbe felici molte persone, non credete?Leggi altro...

