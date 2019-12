Scomparsa mamma con tre figli piccoli | ricerche in corso a Nerola

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sono ore di grande preoccupazione per le sorti di una donna, una giovane madre,nel nulla insieme ai suoi tre. Lo riporta il Messaggero: si sarebbe allontanata uscendo di casa con i bambini, uno dei quali ha solo quattro mesi. Testimoni l’avrebbero notata mentre camminava, nella serata del 14 dicembre, in uscita da, comune della provincia di Roma. In seguito alle prime segnalazioni sono arrivati davanti all’abitazione della donna i carabinieri e si sono attivati gli uomini del socalpino che hanno avviato immediatamente ledella giovane madre. Dopo l’ultimo avvistamento in uscita dal paese infatti, nessun altro ha segnalato di averla vista. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

YouFuckingBoss : @gilbertaelena47 @Grandblue1001 Volevo dire a cara Comissaria Carabineri @gilbertaelena47 che la mia Cliente se tro… - ToniPellicane : Per un attimo torno nel mio privato.. questo video l'ho realizzato assieme ai miei nipoti 9 anni fa, erano passati… - LaRegin87818789 : RT @acotrozzi: Acerra HELP!!!! Mi chiedono aiuto per lei. Questo pomeriggio Kenia è scomparsa dalla sua casa. La sua mamma la sta cercando… -