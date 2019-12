Questa è Miss Mondo

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 15 dicembre 2019)2019 è Toni-Ann Singh, studentessa giamaicana di psicologia incoronata a Londra nel corso di una cerimonia. "Credete in voi stesse", ha twittato la 23enne dopo l'elezione, rivolgendosi "a tutte le ragazze di St.Thomas, in Giamaica, e a tutte le ragazze del". To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi — Toni-Ann Singh (@toniannsingh) December 14, 2019 "Dovete avere un obiettivo", ha aggiunto. A Singh la corona è stata consegnata dalla messicana Vanessa Ponce,2018.

