Napoli | non è tutto da buttare | i numeri della prima di Gattuso

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Questa squadra non sta bene mentalmente, deve ritornare serena. I giocatori sono fortissimi, ma il momento è così”. Comincia con una sconfitta l’avventura di Gennarosulla panchina dele il tecnico non cerca scuse nel post gara del San Paolo mettendo in evidenza tutti i limiti degli azzurri. “I primi 10’ molto brutti rispecchiano proprio questo momento. Ho visto anche cose positive, ma la squadra è in sofferenza perché non vince da 50 giorni e deve trovare un equilibrio che al momento non c’è. Dobbiamo tornare a fare le cose con entusiasmo”. La crisi di risultati delcontinua ma dando un’occhiata ai datipartita qualcosina di buono la squadra azzurra ha fatto. Qualche segnale positivo con Ringhio in panchina si è intravisto: dopo il primo gol ilha alzato testa e ritmo, ha ...

