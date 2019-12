Martina Oro è morta questa notte in un incidente ad Anguillara Sabazia

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’amica che era con lei, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma. Al momento è ricoverata in rianimazione, la prognosi è riservata. ÈOro la ventennenellanell’stradale lungo via Braccianese Claudia nel territorio di, alle porte di Roma. L’amica che era con … L'articoloOro èin unadproviene da www.meteoweek.com.

ItaliaTeam_it : DA IMPAZZIRE! ?????? Agli Europei in vasca corta Martina #Carraro ORO, Arianna #Castiglioni ARGENTO, è doppietta… - LiaCapizzi : ** ORO Martina Carraro e ARGENTO Arianna Castiglioni, 100 rana Martina diabolica. La genovese, che si allena a Imol… - skappe1964 : Europei di nuoto, la 14enne Pilato oro nei 50 rana in vasca corta e nuovo record mondiale juniores. Argento per Mar… -