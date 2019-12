Lucca | due famiglie intossicate dal monossido di carbonio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dramma nella notte a, dove duesono rimaste vittima di una brutta intossicazione dadi. Una donna è ricoverata in gravi condizioni. Sul poso sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo tutte e 8 le persone coinvolte. Probabilmente la causa sarebbe una stufa. Avvelenati daldiIl dramma si è consumato in una palazzina di via della Canovetta a. È stata proprio la donna ricoverata in gravi condizioni ad allertare i soccorsi, dopo essersi svegliata a causa di una forte cefalea mista a nausea causate proprio dal gas. Immediate le operazioni di soccorso che hanno tratto in salvo lei, il marito, i bambini e altre quattro persone residenti nell’appartamento accanto. La donna è in gravi condizioni Al momento sembra che solo la donna sia quella che verte in condizioni critiche. ...

