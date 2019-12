LIVE Biathlon | Inseguimento Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Eckhoff se ne va | podio difficile

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA STAFFETTA MASCHILE DALLE 14.15 (DOMENICA 15 DICEMBRE) 12.22 Wierer ottava a 1’06”, Vittozzi 11ma a 1’16”. 12.21 Ai 7200 metriguadagna terreno sulle inseguitrici, arriverà al poligono con oltre un errore di margine sulle rivali. Tandrevold, Oeberg e Fialkova transitano a 29″7. Braisaz a 33″8. 12.19 Dopo il terzo poligonoviaggia con 24″ su Tandrevold e Fialkova, a 32″ Oeberg, a 36″ Braisaz. Wierer ottava a 1’02”, Vittozzi decima a 1’10”.quasi impossibile ormai per le azzurre, servono tanti errori davanti. 12.19 15/15 perche va in fuga, sfruttando l’errore della connazionale Tandrevold. 12.18 Non è giornata per l’Italia. Doppio errore per Vittozzi, sbaglia ancora anche Wierer (11/15 ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Hochfilzen 2019 in DIRETTA: subito 2 errori per Wierer risale Vittozzi - #Biathlon… - OA_Sport : LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA: si comincia, Dorothea Wierer a caccia del tris - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 14 dicembre: Italia esaltante! Doppietta Goggia-Brignone Fischnaller terzo! Niente pod… -