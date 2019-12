L' indie non-violento Gris è ora una skin per un' arma di Rainbow Six | Siege

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 15 dicembre 2019) Conoscete? Si tratta di un titolouscito a fine 2018, molto popolare fra i giocatori per il suo stile grafico delicato e per il modo in cui vengono affrontate, metaforicamente, importanti tematiche come la depressione. Si tratta, in tutti i sensi, di un gioco dove la violenza non esiste.Ebbene, sorpresa sorpresa:Six:, il titolo Ubisoft dedicato agli scontri fra SWAT e terroristi, ha reso disponibile per un tempo limitato, unache decorerà la vostracon il logo e i colori di. Per la precisione, laè esclusivamente disponibile per la mitraglietta dell'operatore Ela.Si tratta di un mix inusuale, se consideriamo lo "scopo" dei due titoli e di come sia surreale sparare, in un contesto simil-realistico, con un'decorata per pubblicizzare un titolomolto più "soft".Leggi altro...

