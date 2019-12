Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) ″È doveroso che il governo intervenga per garantire la piena tutela dei, che non corrono alcun rischio, e del tessuto imprenditoriale sostenuto dalla Bancadi. Peraltro il piano che ho illustrato venerdì al Consiglio dei Ministri presenta caratteri molto innovativi e positivi”. A dirlo, in un’intervista al Messaggero, è il ministro dell’Economia Roberto, sul caso delladi. Stasera dovrebbe convocarsi il Cdm per fare un decreto proprio a tutela dei.“A sostegno della solidità dell’istituto barese - spiega- vi sarà l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che in passato la Commissione europea aveva discutibilmente impedito per vicende analoghe e che invece, come ha riconosciuto la Corte di giustizia dell’Ue, non ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. #Manovra, ancora caos e ritardi. Attacco ai commer… - HuffPostItalia : Gualtieri sulla Popolare di Bari: 'Tutelare i risparmiatori' - PaolaSpezzaferr : RT @crucant: #VentagliDiParole Meraviglia dello stare bene quando le formiche mentali non partoriscono altre formiche e si sta leggeri com… -