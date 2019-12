Viaggi | quando treno e autobus battono l’aereo | le 25 tratte in Europa in cui si

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il tema della sensibilità ambientale è sempre più sentito a livello globale e rappresenta un fattore sempre più crucialesia, in particolare nella scelta dei mezzi di trasporto per raggiungere la propria destinazione. Omio, la piattaforma e app dio che consente di prenotare treni,e voli aerei, ha messo a confronto le diverse tipologie di trasporto disponibili in alcune delleeuropee più frequentate. Il risultato? In molti casi il(e talvolta l’) rappresenta non solo la scelta più ecologica, ma anche quella più veloce. Analizzando alcune tra leeuropee più popolari percorribili sia in aereo che con i trasporti pubblici terrestri, Omio ha identificato 25indove è preferibile scegliere ilo l’piuttosto che. La ricerca rivela che, ad esempio, ilda Londra a Bruxelles consente ai ...

