Prete ucciso a Trieste | condannato a 21 anni Don Paolo Piccoli | “L’ha strangolato e

(Di sabato 14 dicembre 2019) È statoa 21e sei mesi di carcere Donper l'omicidio di monsignor Giuseppe Rocco, trovato cadavere nella sua stanza da letto della Casa del Clero di via Besenghi anel 2014. Ilha dunquee soffocato l'anziano sacerdote. La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio.

BaticElisabetta : Prete ucciso in seminario: don Paolo condannato a 21 anni - lorepanci : @RogerHalsted Ha ucciso il fratellino non con una ma con più di cinquanta coltellate... Per favore signor prete. - EzioMastrangel5 : @Libero_official @mitsouko1 Faccia il prete e non torni alla vergogna delle crociate quando la chiesa a ucciso in n… -