Milano | accese le luci di Luminaria – Heroes of Light and Dark

(Di sabato 14 dicembre 2019), 14 dic. (askanews) – Un tuffo di luce nel mondo di Guerre stellari. Gianni Maimeri, presidente della Fondazione Maimeri, insieme al curatore Angelo Crespi e alla presenza dell’artista Domenico Pellegrino, hanno inaugurato ieri al The Space Cinema Odeon l’installazione immersiva site-specificofand, che illuminerà i portici di via Santa Radegonda afino al 27 dicembre. Il progetto è ispirato all iconica saga di Star Wars e ai suoi protagonisti che torneranno nelle sale italiane il 18 dicembre con Star Wars: L Ascesa di Skywalker, l avvincente conclusione dell iconica saga. All’inaugurazione, uno show die suoni ha accolto alcuni rappresentanti dei gruppi italiani di fan costuming Star Wars: 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base e Ori cetar Clan Italy Mandalorian Mercs che hanno sfilato lungo i ...

_giuli___ : RT @Divino_2: Nel giro di 30 minuti sono passato dagli 1,5 °C di Lodi ai 12 di Milano Amici milanesi avete dimenticato le stufe accese? - florabarral : @Divino_2 Non sono le stufe accese a milano, è lodi che è un pustass con clima di mèrda ?? - ArchilocoFe1983 : RT @Divino_2: Nel giro di 30 minuti sono passato dagli 1,5 °C di Lodi ai 12 di Milano Amici milanesi avete dimenticato le stufe accese? -