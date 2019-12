Letizia | “Felice per una grande vittoria Rito scaramantico? Vi dico il mio…”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLivorno – Al suo inizio di stagione mancava solo il gol, eccolo arrivato. Gaetanoha chiuso la sfida di Livorno mettendo il sigillo sull’undicesimo successo in campionato del Benevento. Al termine del match il terzino sinistro ha detto la sua sul momento magico della squadra di Inzaghi: “Non so se si tratta di fuga, so solo che stiamo facendo benissimo e che dobbiamo continuare così. Sabato ospiteremo il Frosinone, una squadra forte che oggi ha battuto il Pescara, dovremo essere attenti e provare ad aggiungere un altro tassello”. Sguardo già rivolto a ciò che verrà, nonostante un abisso separi la Strega dalla seconda. Poi la veduta si sposta sulla gara appena andata in archivio: “Siamo partiti molto bene, poi verso il finale della prima frazione ci siamo un po’ persi. Nella ripresa le cose non sono andate ...

